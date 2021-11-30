Надя Дорофеева показала бесконечно длинные ножки в соблазнительном платье с открытым верхом

Певица игриво поманила фанатов обнаженными плечами.
Певица Надя Дорофеева с каждым годом становится не просто артисткой украинского шоубиза, но культурный явлением, поп-иконой для своих поклонников.
За каждым новым нарядом певицы следят не меньше, чем за ее хитами, ее интервью и видео смотрит многомилионная армия фанатов.
К примеру ее образ для финального эфира шоу Танцы со звездами наделал немало шума в Сети.
Стилисты Дорофеевой, продумывая концертный лук певицы, явно вдохновлялись духом старого Голливуда.
Девушке сделали классическую укладку крупными волнами, нарисовали строгие черные стрелки. Певица надела черное бархатное платье с открытыми плечами и умопомрачительным разрезом до средины бедра.
Поклонники остались в восторге от выбора наряда Дорофеевой:
"Это платье и туфли ❤️ ❤️ ❤️"
"Изумительный образ, невероятно тебе подходит!"
"Наденька какие красивые ножки у тебя, я их уже люблю ❤️"
"❤️❤️❤️просто богиня".
"Ты лучшая ❤️❤️"
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Ранее Надя Дорофеева откровенно рассказала о своих пластических операциях.
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