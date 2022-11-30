Надя Дорофеева похвасталась ножками в мини-юбке и показала свое красочное искусство

Особая картина будет разыграна между фанатами Додо, как бесценный артефакт.
Украинская певица Надя Дорофеева планирует благотворительные концерты в Киеве, на которых проведет розыгрыш своей картины за донаты.
Чтобы прорекламировать свою новую инициативу, она показала произведение искусства, созданное нею и украинским художником Евгением Лисняком во время съемок одного из клипов певицы.
На фотографиях, которыми она поделилась в Instagram, Дорофеева показала огромное красочное полотно, части которого буду разыграны на ее концерте. Также в кадр попали и сами создатели картины.
Додо предстала перед поклонниками в спортивном лифе, свободной белой сорочке и черной мини-юбке с высоким разрезом, которая едва прикрывает верхнюю треть бедра артистки.
Фанаты Дорофеевой остались в восторге от модного лука певицы, и от ее креативной идеи, реализация которой поможет украинцам, которые из-за войны лишились крыши над головой.
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