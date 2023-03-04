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"На стороне родины": легендарная советская певица высказалась по поводу войны в Украине

4 марта 2023, 14:59
Певица, видимо, уже страдает от старческой деменции, поскольку уже не понимает, где на самом деле ее родина и что нужно сказать.
Эдита Пьеха
Эдита Пьеха / Kp.ru

Дочь популярной в свое время советской певицы Эдиты Пьехи рассказала о том, что артистка думает по поводу жестокого и кровопролитного вторжения России в Украину, с целью захвата территорий.

По информации пропагандистского издания Стархит, певица "полностью разделяет позицию России". "Она гражданин своей страны, она когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и других горячих точках. И мне посчастливилось там быть. Такова наша позиция. Мы на стороне своей родины", - сказала дочь певицы, которая родилась во Франции в польской семье. Поэтому не сразу понятно, на стороне какой именно "родины" находится пожилая певица.

Ее дочь, Илона Броневицкая также добавила, что по ее мнению, артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом. "В этом наша миссия, наше служение", — отметила 62-летняя женщина в передаче почти глухого пропагандиста, путиниста, Бориса Корчевникова.

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Недавно ходили слухи, о том, что внук певицы Стас Пьеха якобы покинул террористическую Россию с началом войны. "Нет. Еще до этих мощных движений в Донбассе он много выступал там — с 2014 года или даже раньше. Местные подходили к нему и спрашивали — когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста — быть там, где ты нужен. На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло", — порассуждала сумасшедшая пенсионерка.

Напомним, ранее российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала недавнее высказывание путиниста, украинофоба, российского актера Ивана Охлобыстина. Так, умалишенный Охлобыстин во время школьного урока объяснял детям, в чем главное отличие полов.

"Женщины все время обновляются, это необходимо, чтобы они были готовы к деторождению. Им природа дала больше, чем мужику. Он — на короткие дистанции: быстрый удар, схватил, мамонт, бежать, есть. А у женщины — нет. Она, как грибница, вокруг себя распространяет жизнь", — сказал путинист.

Ранее также российский актер Дмитрий Назаров, который был уволен за откровенную критику кровавой путинской власти из МХТ им. Чехова и продолжает писать антивоенные стихи и ироничные песни о грязи и глупости, которую пропагандируют в РФ, неожиданно высказался по поводу донатов на ЗСУ. Об этом он сообщил в одном из своих интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

Так, по словам Назарова, ему часто пишут в Инстаграм по поводу донатов на украинскую армию. На что актер ответил, что он на это пойти не может.

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Эдита Пьеха
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