"Хороший русский" Дмитрий Назаров возмущен тем, что его просят донатить на ВСУ

Актер неожиданно показал себя с другой стороны, чем разочаровал поклонников.

Дмитрий Назаров / instagram.com/dmitry_nazarov_official

Российский актер Дмитрий Назаров, который был уволен за откровенную критику кровавой путинской власти из МХТ им. Чехова и продолжает писать антивоенные стихи и ироничные песни о грязи и глупости, которую пропагандируют в РФ, неожиданно высказался по поводу донатов на ЗСУ.

Об этом он сообщил в одном из своих интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

Так, по словам Назарова, ему часто пишут в Инстаграм по поводу донатов на украинскую армию. На что актер ответил, что он на это пойти не может.

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"Все-таки надо давать отчет, что есть вещи, на которые, я лично, пойти не могу. Когда мне пишут в Instagram, собираем деньги для украинской армии на беспилотники. Пришлите денег. Я говорю: "Вы что, с ума сошли? Вы в серьез это? Меня? От россиянина спрашивать? Нет", – сказал актер.

Напомним, недавно артист снова написал новое стихотворение, в котором высмеял жалкие попытки россиян "стирать" актеров из старых и новых кинолент, которые "смеют" думать по-другому и отлично от путинских прихвостней и пропагандистов.

Он опубликовал новый стих под названием "Цензура абсурда", где отметил, что "предательские рожи" в кино научились стирать. Себя — он предложил заменить Иваном Охлобыстиным, а Лию Ахеджакову — Владимиром Машковым. Ролик появился на YouTube-канале актера.

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