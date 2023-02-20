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"Стирать из фильмов научились рожи": Назаров высмеял жалкие попытки РФ убрать неугодных артистов из кино

20 февраля 2023, 16:15
Дмитрий Назаров снова высмеял пропутинских прихвостней, которые отличились очередной тупостью.
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров / скриншот YouTube

Российский актер Дмитрий Назаров, который был уволен за откровенную критику кровавой путинской власти из МХТ им. Чехова, продолжает писать антивоенные стихи и ироничные песни о грязи и глупости, которую пропагандируют в РФ.

Так, недавно артист снова написал новое стихотворение, в котором высмеял жалкие попытки россиян "стирать" актеров из старых и новых кинолент, которые "смеют" думать по-другому и отлично от путинских прихвостней и пропагандистов.

и опубликовал новый стих под названием "Цензура абсурда", где отметил, что "предательские рожи" в кино научились стирать. Себя — он предложил заменить Иваном Охлобыстиным, а Лию Ахеджакову — Владимиром Машковым. Ролик появился на YouTube-канале актера.

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Напомним, ранее в России придумали новый способ "наказывать" артистов, которые не поддержали захватническую войну России против Украины.

Так, российское телевидение продолжает обиженно "вырезать" из своих "киношедевров" артистов, которые отказались соглашаться с людоедской политикой кремля и открыто выступили против войны в Украине.

Сперва им мозолила глаза Барбара Брыльска в "Иронии судьбы", которая критикует пропахшую нищетой страну на болотах, теперь пришла очередь украинской певицы Веры Брежневой, которая осуждает войну, отказалась от славы в стране-оккупанте, и сейчас активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты.

Бывшая участница девичьей поп-группы ВИА Гра построила крайне успешную карьеру в рф - она была желанной гостьей на любом концерте, в любом модном глянце, популярном сериале или фильме. В 2016 году она снялась в сериале "Мажор" - стала героиней одного из эпизодов, которая обратилась в полицию за помощью из-за преследователя.

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