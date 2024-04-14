"На Иисуса похож": Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы

Украинский хореограф-беглец Влад Яма, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину уехал с семьей жить в Майами, показал впечатляющие снимки.
На своей странице в соцсетях Яма показался в неожиданном виде – с волосами на голове: каре светлого оттенка.
Поклонники очень удивлены таким поворотом событий, ведь с самого начала популярности Влада, он всегда был лысым.
Поклонники сразу заметили изменения и написали массу комментариев:
"На Иисуса похож";
"На Лето стал похож";
"Вам идет такая прическа".
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
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Отметим, известный украинский телеведущий Андрей Бедняков жестко потроллил хореографа Влада Яму. Бедняков показал свой архивный cнимок, который тоже был сделан много лет назад на популярном курорте в США.
А также хореограф Евгений Кот заявил, что Влад Яма хочет приехать в Киев, когда война закончится. Более того - он верит, что сможет жить прежней, довоенной жизнью, со всеми бонусами и преимуществами телезвезды.
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