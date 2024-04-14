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"На Иисуса похож": Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы

Элина Чигис
14 апреля 2024, 14:45обновлено 14 апреля, 16:26
Влад Яма удивил поклонников своим новым образом – всегда лысый танцор показался с волосами.
Влад Яма
Влад Яма запустил длинные волосы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/

Украинский хореограф-беглец Влад Яма, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину уехал с семьей жить в Майами, показал впечатляющие снимки.

На своей странице в соцсетях Яма показался в неожиданном виде – с волосами на голове: каре светлого оттенка.

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Поклонники очень удивлены таким поворотом событий, ведь с самого начала популярности Влада, он всегда был лысым.

Поклонники сразу заметили изменения и написали массу комментариев:

"На Иисуса похож";

"На Лето стал похож";

"Вам идет такая прическа".

Кто такой Влад Яма?

Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Влад Яма - последние новости по теме

Отметим, известный украинский телеведущий Андрей Бедняков жестко потроллил хореографа Влада Яму. Бедняков показал свой архивный cнимок, который тоже был сделан много лет назад на популярном курорте в США.

А также хореограф Евгений Кот заявил, что Влад Яма хочет приехать в Киев, когда война закончится. Более того - он верит, что сможет жить прежней, довоенной жизнью, со всеми бонусами и преимуществами телезвезды.

Читайте больше о Яме:

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