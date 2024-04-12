Травматическое испытание: ведущий проанализировал поведение Влада Ямы

Ведущий, с которым начинают свое утро тысячи украинцев Егор Гордеев, рассказал, что он думает по поводу хореографа и танцора Влада Яму, который за все время войны ни разу не приехал в Украину, и продолжает жить в США.
Как рассказал он в интервью изданию Обозреватель, у украинцев много вопросов к Владу Яме и на это есть причины.
Телеведущий Гордеев уверен, что его отношение к жизни Ямы "должно меньше всего интересовать".
"Важно, как к этому относится сам Влад. Это его жизнь, он сделал свой выбор. А реакция общества тоже ясна. Я думаю, что Влад не до конца сопоставляет какие-либо моменты, прогнозирует реакции аудитории. Возможно, потому что слишком долго жил в каком-то своем пузырьке. И в программе "Твой день", кстати, ему из этого пузырька пришлось тоже выходить. Это было тяжело, стало огромным травматическим испытанием. Я думаю, что сейчас это испытание продолжается, только уже не в прямом эфире, а в реальной жизни", - говорит он.
Кто такой Егор Гордеев?
Егор Гордеев - украинский ведущий телеканала 1+1, продюсер, журналист. Ведет утреннее шоу Сніданок з 1+1 в паре с Нэлей Шовкопляс с 2017 года. Занимается благотворительностью. В сфере его интересов лежит забота о детях в больницах и беспризорных животных.
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Напомним, ранее хореограф Яма уже планирует свое возвращение в Украину. Об этом рассказал его коллега по шоу "Танці з зірками", танцор и хореограф Евгений Кот. По его словам Влад Яма хочет приехать в Киев, когда война закончится. Более того - он верит, что сможет жить прежней, довоенной жизнью, со всеми бонусами и преимуществами телезвезды.
Также продюсер "Танців з зірками" рассказал, кто заменит Влада Яму на шоу. Владимир Завадюк мечтает после победы Украины вернуться к танцевальному проекту, и одно почетное кресло жюри уже занял для известного танцора.
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