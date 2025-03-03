"Мы счастливы": 77-летний Шуфутинский тайно женился на 47-летней женщине

Вы узнаете:
- Как давно познакомилась пара
- Какие кольца на пальцах
Российский 77-летний певец Михаил Шуфутинский сыграл свадьбу со Светланой Юразовой, которая младше исполнителя на 30 лет. Об этом сообщают росСМИ.
Отмечается, что пара находится в отношениях уже несколько лет. На церемонии вручения российской музыкальной премии "Виктория" журналисты заметили у артиста и его возлюбленной обручальные кольца.
"Это бриллианты. Кольца делали на заказ", - сказал Шуфутинский.
На вопрос о том, где была свадьба, певец ответил, что "это секрет".
"Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы", - добавил он.
Ранее Светлана танцевала в шоу-балете Шуфутинского. С шансон-артистом блондинка сблизилась в 2015 году, когда он стал вдовцом. Для новой избранницы артиста это тоже второй брак. От предыдущего союза у Светланы есть дочь.
Кстати, ранее Михаил Шуфутинский впервые озвучил свою позицию в связи с военным вторжением России в Украину. В одном из интервью исполнитель песни "Третье сентября" признался, что любит Россию и свою жизнь, поэтому и поддерживает убийства украинцев.
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Кто такой Михаил Шуфутинский?
Михаил Шуфутинский — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013).
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, выступил в госпитале перед ранеными оккупантами. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
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