"Мы счастливы": 77-летний Шуфутинский тайно женился на 47-летней женщине

На вопрос о том, где была свадьба, певец ответил, что "это секрет".

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Шуфутинский тайно женился / коллаж: Главред, фото: mikhail.shufutinsky / Instagram, скриншот

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Как давно познакомилась пара

Какие кольца на пальцах

Российский 77-летний певец Михаил Шуфутинский сыграл свадьбу со Светланой Юразовой, которая младше исполнителя на 30 лет. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что пара находится в отношениях уже несколько лет. На церемонии вручения российской музыкальной премии "Виктория" журналисты заметили у артиста и его возлюбленной обручальные кольца.

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"Это бриллианты. Кольца делали на заказ", - сказал Шуфутинский.

На вопрос о том, где была свадьба, певец ответил, что "это секрет".

"Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы", - добавил он.

Ранее Светлана танцевала в шоу-балете Шуфутинского. С шансон-артистом блондинка сблизилась в 2015 году, когда он стал вдовцом. Для новой избранницы артиста это тоже второй брак. От предыдущего союза у Светланы есть дочь.

Кстати, ранее Михаил Шуфутинский впервые озвучил свою позицию в связи с военным вторжением России в Украину. В одном из интервью исполнитель песни "Третье сентября" признался, что любит Россию и свою жизнь, поэтому и поддерживает убийства украинцев.

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Кто такой Михаил Шуфутинский? Михаил Шуфутинский — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013).

В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, выступил в госпитале перед ранеными оккупантами. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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