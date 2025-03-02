"Кто ты без папы?": Елена Мозговая категорично ответила хейтерам

Дочь Николая Мозгового призналась, что упреки преследуют ее каждый день.

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Елена Мозговая новости - Елена Мозговая рассказала, как переживает смерть отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

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Как она реагирует на несправедливую критику

Музыкальный продюсер Елена Мозговая - дочь легендарного певца и музыканта Николая Мозгового. Он видел в Елене артистку, но она выбрала для себя другое поприще, в котором впрочем, весьма преуспела.

Однако нередко Мозговую упрекают в том, что самостоятельно карьерных высот она бы не достигла, если бы не громкое имя ее покойного родителя. В своем блоге в Instagram продюсер призналась, что не проходит и дня без того, чтобы не услышать в свою колкостей по этому поводу.

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Меж тем продюсеру хватает характера и мудрости пропускать все это мимо ушей. "Есть особая прослойка особей, которые не могут и дня прожить, пока не напишут: "И кто ты такая без своего папы?" Я никогда не веду с ними диалогов, ну не о чем и с кем. Мне нет нужды что-то кому-то доказывать или объяснять, поэтому они тихо уходят в бан. А для всех остальных скажу: да, без него трудно до сих пор, но я научилась жить без его физического присутствия. Да, я стала еще сильнее, да, я все время учусь и делаю, творю что-то новое и по-новому, но я всегда чувствую Его присутствие и поддержку на другом уровне", - пишет Елена Мозговая.

Елена Мозговая новости - Елена Мозговая рассказала, как переживает смерть отца / instagram.com/olenamozgova1

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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