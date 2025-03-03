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Леся Никитюк отложила свадьбу с женихом-военным - что случилось

Анна Подгорная
3 марта 2025, 15:44
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Никитюк призналась, почему не готовится к свадьбе с Бабчуком.
Леся Никитюк
Леся Никитюк свадьба - ведущая рассказала, почему отложила церемонию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Краткое содержание:

  • Леся Никитюк помолвлена с украинским военным
  • Ведущая призналась, что пока не планирует свадьбу

Украинская ведущая, актриса и модель Леся Никитюк в начале января 2025 года обручилась с военным Дмитрием Бабчуком - пара сообщила про помолвку всего через три месяца после того, как публично заявила о своих отношениях.

Такое стремительное развитие романа породило множество слухов, в частности и про беременность Никитюк. Однако недавно Леди Ле призналась: торопиться в ее планы не входит - подготовка к свадьбе с Бабчуком стоит на паузе.

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"Сейчас очень мало поводов для радости. Мы все же дали отсрочку этому событию (свадьбе - прим. редактора), потому что Дмитрий на сегодняшний день является действующим военнослужащим. Мы пока не можем строить графики на это", - сообщила ведущая в интервью Люкс ФМ.

Она также отметила, что хотела бы пышную свадьбу с большим количеством гостей и соблюдением народных традиций: "У меня у мамы семь крестников и у папы восемь. Мы переходили на все свадьбы. Все эти украинские традиции, где зять моет маме ноги водкой, а потом крапивой... Конечно, я хочу чтобы маме такое сделали. Я хочу хорошую такую свадьбу, где будет много людей".

Леся Никитюк
Кто такая Леся Никитюк / инфографика: Главред

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Кто такая Леся Никитюк?

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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