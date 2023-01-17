"Мужского не осталось": советская "Красная шапочка" жестко "проехалась" по Галкину

Советскую актрису Яну Поплавскую взбесило то, что известный российский комик Максим Галкин говорит правду о кровавой войне в Украине.

Российская актриса наехала на Галкина / instagram.com/maxgalkinru

Российская актриса Яна Поплавская, которая стала известной после главной детской роли в советском фильме "Красная Шапочка", не может смериться с тем, что известный комик Максим Галкин уехал из РФ и не поддерживает политику "директора России". Она заявила, что Галкин якобы пытается "хоть как-то напомнить о себе" правдивыми высказываниями о войне против Украины. Об этом сообщают росСМИ.

Поплавская открыто пытается унизить Галкина и выставить его не в хорошем свете. Она даже намекает на то, что он якобы не может совладать со своими эмоциями.

"Максим Галкин бесится, это хорошо видно. Очень нервный стал. Я же раньше много с ним пересекалась. С большим удивлением восприняла его отъезд, его выпады. Но теперь с жалостью смотрю, как он бьется в падучей. Вот правда, для некоторых артистов нет ничего страшнее, чем забвение. Пытается хоть как-то напоминать о себе", - сказала российская "Красная шапочка".

Актриса сама опозорилась тем, что начала говорить гадости в стороны Галкина. Она заявила, что он больше "не мужчина".

"Вызывает все больше жалости. И этот его гнев, это топанье ножкой смотрится комично, совершенно не воспринимается всерьез. Действительно, мужского гендера совсем не осталось", - добавила Поплавская.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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