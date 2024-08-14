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Может быть инвалидом: путинистка Кудрявцева пожаловалась на здоровье

Алена Кюпели
14 августа 2024, 21:09
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Путинистка Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем.
Путинистка Кудрявцева потеряла сеструl
Путинистка Кудрявцева пожаловалась на здоровье / Коллаж Главред, фото Instagram/lera_tv

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, пожаловалась на травму, а также заявила, что может остаться инвалидом.

Путинистка рассказала, что не может восстановиться после операции на ноге, которая прошла в феврале.

По ее словам, она до сих пор не может согнуть колено до конца, несмотря на реабилитацию и соблюдение всех рекомендаций. Ситуацию с последствиями операции знаменитость назвала жестью, пишут пропагандисты.

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Кто такая Лера Кудрявцева

Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

Также Кудрявцева призналась, что пережила настоящий ад после перелома коленного сустава, разрыва связок и сложной операции. Она рассказала, что уже чувствует себя лучше, однако согнуть ногу не может.

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Отметим, недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

А также Сергей Лазарев недавно отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.

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