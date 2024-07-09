"Сильно страдала": путинистка Кудрявцева выдала правду про измены мужа Алсу

Ведущая рассказала, что Алсу сильно любила своего мужа-изменника.

https://stars.glavred.info/silno-stradala-putinistka-kudryavceva-vydala-pravdu-pro-izmeny-muzha-alsu-10579379.html Ссылка скопирована

Певица Алсу разводится после 18 лет брака / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, прокомментировала развод российской певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова.

По словам Кудрявцевой, муж действительно изменял Алсу и действительно с российской блогершей Анастасией Решетовой. Как пишут пропагандистские СМИ, Кудрявцева заявила, что Алсу сильно любила своего мужа.

"Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны — хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор", — призналась 53-летняя ведущая.

видео дня

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее певица Алсу, которая разводится со своим мужем-бизнесменом Яном Абрамовым, отметила свой день рождения и показала фотографию самых близких ей людей, среди которых нет ее мужа Яна Абрамова.

Ранее также российские СМИ рассекретили причину развода российской певицы Алсу Абрамовой с ее мужем Яном. Алсу была недовольна своим супругом уже давно. На фоне слухов об изменах Абрамова, он практически не жил дома, а появлялся там "наездами".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред