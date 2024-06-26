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"Нажрала": путинистка Лера Кудрявцева пошла во все тяжкие

Элина Чигис
26 июня 2024, 22:44
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Путинистка Лера Кудрявцева призналась, что набрала лишних пять килограммов веса к лету.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева рассказала о лишнем весе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/leratvworld/

Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, рассказала о своих проблемах с лишним весом.

На своей странице в соцсетях Кудрявцева рассказала, что она набрала целых 5 килограммов и теперь, по всей видимости, считает себя толстой и иронизирует на эту тему.

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Путинистка опубликовала фрагмент из мультфильма про Винни-Пуха, где он после плотной трапезы застрял в норе, и позже написала:

"Где нормально? Где нормально? Все люди худеют к лету, а я нажрала 5 килограммов. Нормально у них там все, видите ли", — призналась любительница Путина.

Кудрявцева страдает от лишнего веса
Кудрявцева страдает от лишнего веса / фото: скрин t.me/lerakudryavtseva

Кто такая Лера Кудрявцева?

Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

Лера Кудрявцева - последние новости по теме

Отметим, российские пропагандистские СМИ отмечают, что Лера Кудрявцева ранее расставалась с мужем-хоккеистом не из-за его алкоголизма. А из-за измен молодого спортсмена с барышнями моложе и "горячее".

А также недавно на съемках одного из шоу, Лера Кудрявцева почувствовала резкую боль в колене. Во время генерального прогона, она отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом ноги и разрыв связок.

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