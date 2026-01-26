"Может, будешь вдовой": экс-супруг Билозир раскрыл, как пытался спасти брак

Военнослужащий Роман Недзельский рассказал про отношения с Оксаной Билозир.

Оксана Билозир - развод с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Билозир

Вы узнаете:

Роман Недзельский раскрыл причину развода с Оксаной Билозир

Как он пытался избежать развала семьи

Бывший муж Оксаны Билозир, военнослужащий Роман Недзельский рассказал о своих отношениях с экс-супругой. В интервью Наталье Влащенко бывший директор Дворца "Украина" раскрыл причины разлада в браке со звездой и рассказал, как пытался избежать развода.

По словам Недзельского, инициатором развода выступила именно певица. После длительного тура по США он заметил изменения в поведении Оксаны.

"Возможно, долгие гастроли были по Америке, по Канаде, на два, на три, на четыре месяца. А она перед тем только приехала, буквально неделя или две. Вот это возможно, потому что она приехала, резко изменилась", — поделился военнослужащий.

Роман Недзельский - бывший муж Оксаны Билозир / скрин из видео

Роман также отреагировал на слова Билозир о том, что ее мотивацией к разводу было недостаточное участие мужа в делах семьи. Певица жаловалась, что все проблемы решала в одиночку, пока супруг жил комфортной жизнью. Военнослужащий заявил, что делал все возможное, чтобы сохранить брак.

"Я не знаю, в чем именно я не помог, хотя все, что я делал, я делал для того, чтобы сберечь семью. И когда я получил повестку в суд, я сказал: "Не делай этого, давай закончится война. Все равно меня нет. Неизвестно — может, будешь вдовой, разное же может быть", — прокомментировал Недзельский.

Роман Недзельский и Оксана Билозир / facebook.com, Оксана Билозир

Оксана Билозир — личная жизнь

Первым мужем певицы был легендарный композитор и руководитель ВИА "Ватра" Игорь Билозир. В этом союзе родился сын Андрей, однако пара рассталась еще до трагической гибели маэстро. Вторым супругом артистки стал музыкант и продюсер Роман Недзельский, с которым она прожила в браке более 30 лет и воспитала сына Александра. В 2023 году стало известно об их официальном разводе: Оксана инициировала процесс через суд, пока Роман находился на службе в ВСУ.

О персоне: Оксана Билозир Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.

