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"Моя красавица": Горбунов нежно поздравил Катю Осадчую с Днем Ангела

7 декабря 2022, 18:35
Телеведущие часто демонстрируют свои романтические отношения в публичном пространстве.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

Украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов трогательно поздравил свою супругу Катерину Осадчую с Днем Ангела. Признание она сделал на своей странице в Instagram.

"С Днем Ангела, моя красавица! С Днем Екатерины! Пусть Ангел-Хранитель всегда тебя оберегает и будет рядом с тобой!! А искренняя улыбка, не сходит с твоего лица. С праздником вас, Катюши. Берегите себя. И пусть Победа настанет как можно скорее", - написал он.

Пара телеведущих умиляет своими романтическими отношениями, а также они достаточно часто публично поздравляют друг друга с праздниками и признаются в любви.

Отметим, что Катя Осадчая сменила гламурные шляпки и светские рауты на волонтерскую деятельность.

С первых дней полномасштабной войны в Украине она создала благотворительную инициативу "Знайти своїх" и "Пошук зниклих" по поиску людей и гражданских пленников. С помощью Осадчей о судьбе своих близких узнали тысячи людей, тысячи семей смогли воссоединиться.

Из обычной благотворительной акции проекты ведущей переросли во всеукраинские программы при поддержке Национальной полиции Украины, с которой теперь плотно сотрудничает Осадчая.

Напомним, в день Вооруженных Сил Украины ведущая поздравила наших защитников необычным образом.

На своей странице в Instagram она показала то, за что, среди прочих подвигов украинских воинов, она благодарна им. Их вклад в приближении победы Украины в войне неоценим для каждого украинца.

Но было в этом поздравлении и нечто совершенно личное для Осадчей. Для ведущей крайне важна ее семья, поэтому сохранение жизни ее родителей, которые были в опасности, для нее один из самых драгоценных подарков от ВСУ.

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Юрий Горбунов
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