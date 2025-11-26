"Мой муж с другой женщиной": Денисенко сделала откровение о браке с Фединчиком

Наталка Денисенко вспомнила о семейной жизни.

Наталка Денисенко поделилась прошлыми переживаниями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко рассказала о ревности к бывшему мужу

Что ее возмущало

Украинская известная актриса Наталка Денисенко рассказала, как переживала моменты, когда ее бывший муж Андрей Фединчик снимался в откровенных сценах.

Во втором выпуске бекстейджа шоу "Холостяк" Наталка подчеркнула, что тоже играла в таких сценах.

"Я - актриса, мой бывший муж - Андрей Фединчик - тоже актер. У меня каждый сериал - я играю любовь с каким-то мужчиной… И я видела сцены, где мой муж… с другой женщиной… как он ее целует" – поделилась знаменитость.

Наталка Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Также она отметила, что понимает профессию актерства, но все равно ей было тяжело смотреть на мужа с другими женщинами.

"Я понимаю, как это происходит, что куча людей стоит на площадке, тебе поправляют грим, что в этом нет подлинности чувств, но мне всегда было больно. Всегда было больно, когда я видела, как мой муж на экране целует другую женщину. Я мирилась, потому что я знала, как это происходит, и потому мне было легче", - подытожила Денисенко.

Смотрите видео, где Наталка Денисенко рассказала о прошлых отношениях:

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

