Возможный любовник Денисенко засветился с ней в новой роли — детали

Наталка Денисенко снова появилась с Юрием Савранским.

Наталка Денисенко показалась с Юрием Савранским / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Украинская актриса Наталья Денисенко продолжает будоражить поклонников слухами о своей личной жизни. Уже некоторое время ей приписывают роман с манекенщиком Юрием Савранским, с которым ее ловили на разных мероприятиях. На этот раз Денисенко сама показала своего вероятного избранника в Instagram.

Как оказалось, Савранский решил попробовать себя в новой профессии. Он засветился з Наталкой на сьемках продолжения фильма "Когда ты выйдешь замуж?", которые проходили в Одессе. Как оказалось, манекенщик решил попробовать себя в кино.

Юрий Савранский дебютирует в кино / фото: instagram.com, Юрий Савранский

Денисенко выложила фотографию Юрия на съемочной площадке. Вероятный избранник актрисы сидел за рулем автомобиля. Рядом с ним расположилась коллега Наталки, актриса Антонина Хижняк.

"Крайняя сцена", - написала актриса и добавила плачущий смайлик.

Юрий Савранский на съемках продолжения "Когда ты выйдешь замуж?" / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталия Денисенко — отношения с Юрием Савранским

Украинская актриса Наталка Денисенко и ее предполагаемый возлюбленный Юрий продолжают интриговать публику, упорно не комментируя свой роман, хотя их регулярно замечают вместе на публике. Недавно Юрий стал моделью нового ювелирного бренда Денисенко, снявшись с ней в провокационном ролике. Более того, Наталка опубликовала фото с их совместного похода на концерт Артема Пивоварова, где она позирует в объятиях Юрия.

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

