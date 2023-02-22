Моника Беллуччи завела роман с оскароносным режиссером

Знойная итальянка коротает дни в компании бывшего супруга Хелены Бонем Картер.

Тим Бертон и Моника Беллуччи закрутили роман - СМИ / ua.depositphotos.com, imdb.com

Таблоиды гудят от слухов о новом звездном романе: 58-летняя актриса, модель и секс-символ всей Италии Моника Беллуччи встречается с 64-летним оскароносным американским режиссером Тимом Бертоном.

Об этом сообщает французское издание Paris Match со ссылкой на собственные источники. Бертон и Беллучи встретились в октябре прошлого года по случаю кинофестиваля Люмьер в Лионе. С тех пор пара неразлучна.

Последним избранником итальянской актрисы был художник Николя Лефевр. Их роман закончился в 2019 году. Режиссер был одинок с 2014 года, когда он и его спутница жизни, британская актриса Хелена Бонем Картер, решили расстаться.

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Как пара Бертон и Беллуччи избегают публичности. Они вместе всего 4 месяца и пока не готовы комментировать свои отношения. Никаких заявлений также не делали и их официальные представители в СМИ.

Считается, что женщины Бертона имеют сильное влияние на его творчество, настроение и стиль которого мог изменяться от возлюбленной к возлюбленной. Любопытно, стоит ли ждать поклонникам режиссера новых оригинальных картин в его исполнении, на которые его вдохновит знойная итальянка.

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