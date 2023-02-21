Итальянская небожительница: Моника Беллуччи заголила ножки в чулках на обложке крутого глянца

Беллуччи давно не восемнадцать, но топовые издания до сих пор мечтают сделать ее девушкой месяца.

Моника Беллуччи снялась в чулках для обложки Vogue Greece / imdb.com

58-летняя актриса, модель и секс-символ всей Италии Моника Беллуччи держит марку с 1987 года, когда началась ее карьера. С тех пор миллионы женщин по всему миру мечтают перенять хоть толику ее красоты и шарма, а мужчины - представляют ее в свих сокровенных фантазиях.

При этом сама Беллуччи и к возрасту, и к изменениям в своем теле относится абсолютно спокойно - она прекрасно осознает, что уже взрослая девочка, но отчаянно вернуть юность не пытается. Это также придает всему облику артистки особенный характер.

Благодаря ему Моника Беллуччи все еще востребована и как актриса, и как модель. Недавно издатели греческой версии гламурного глянца Vogue на своей странице в Instagram анонсировали выход мартовского номера с легендарной Беллуччи на обложке. И ожидания от убийственного сочетания мира моды и легендарной модели оправдались на все 100%.

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Для того, чтобы завести читателя ей понадобилось всего два атрибута (помимо врожденных красоты и обаяния): пальто и чулки. В общем-то это все, во что одета Моника Беллуччи в мартовском номере Vogue Greece - секс-символ стоит на лестнице, и хвастается идеально подтянутыми, бесконечно длинными ногами в разрезе верхней одежды, кокетливо поигрывая дужкой солнцезащитных очков.

Ранее популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию откровенных снимков - на фото звезда появилась в корсете, который едва ли прикрывал ее шикарное декольте, и без нижнего белья.

Также британская актриса и писательница, звезда сериала Династия, Джоан Коллинз пощеголяла в свои 89-лет в шикарном лазурном бикини у бассейна в компании младшего нее на 32 года мужа.

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