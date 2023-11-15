Monatik рассказал, почему ему Дантес ближе, чем Кацурин

Известный украинский поп-певец Monatik высказался о бывшем и нынешнем супругах своей коллеги по сцене Нади Дорофеевой – Владимире Дантесе (настоящая фамилия ‒ Гудков) и украинском рестораторе Михаиле Кацурине в интервью ведущему шоу "33 вопроса от Люкс ФМ" Евгению Фешаку, запись которого опубликована 12 ноября на YouTube-канале "Люкс ФМ".
Во время разговора Фешак спросил у певца, творчество какой украинской артистки ему нравится больше – Дорофеевой или Roxolana. Monatik, который записал дуэты с каждой из них, заявил, что считает этот вопрос провокационным.
"Ну мы же не спрашиваем – Dantes или Кацурин", – возразил Фешак.
"Тут я однозначно выберу Dantes, потому что мы с ним больше общаемся, дольше", – сказал певец.
Напомним, ранее звезда Дизель Шоу, украинский актер и воин Олег Иваница, стал отцом в четвертый раз. Также мужчина раскрыл редкое имя младенца, который стал первым в его браке со второй женой.
Также ведущему шоу "Кто сверху" Богдану Шелудяку (Буше) в больницу, где он проходит курс лечения от редкого недуга - синдрома Гиена-Барре, прислали необычный подарок.
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