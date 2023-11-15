Monatik рассказал, почему ему Дантес ближе, чем Кацурин

Украинский певец Monatik высказался о бывшем и нынешнем мужьях украинской артистки Нади Дорофеевой - Владимире Дантесе и Михаиле Кацурине.

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Дмитрий Монатик решился ответить на вопрос, какой из мужей Дорофеевой ему ближе / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский поп-певец Monatik высказался о бывшем и нынешнем супругах своей коллеги по сцене Нади Дорофеевой – Владимире Дантесе (настоящая фамилия ‒ Гудков) и украинском рестораторе Михаиле Кацурине в интервью ведущему шоу "33 вопроса от Люкс ФМ" Евгению Фешаку, запись которого опубликована 12 ноября на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Во время разговора Фешак спросил у певца, творчество какой украинской артистки ему нравится больше – Дорофеевой или Roxolana. Monatik, который записал дуэты с каждой из них, заявил, что считает этот вопрос провокационным.

"Ну мы же не спрашиваем – Dantes или Кацурин", – возразил Фешак.

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"Тут я однозначно выберу Dantes, потому что мы с ним больше общаемся, дольше", – сказал певец.

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