Молодуха Остапчука показала себя в одном лифчике

Молодая подружка дважды разведенного Остапчука постит себя во всей красе.

Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Молодая подруга-журналистка любвеобильного телеведущего Владимира Остапчука Катерина, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, показала себя в лифчике.

Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram.

По словам Катерины, она шла подрезать цветы, но не дошла, ведь у нее "включился режим ТП", - пишет она.

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Подруга Остапчука / Instagram

Интересно, что недавно 22-летняя девушка рассказала, что Остапчук у нее первый. Именно с ним у нее состоялся первый поцелуй.

"Тут много кто удивился, но у меня действительно первый поцелуй был с тем, с кем я сейчас", - поделилась подробностями интимной жизни Катерина.

Напомним, Остапчук, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, похоже, снова сунулся в ЗАГС. По крайней мере, об этом он и его молоденькая девушка Катя намекнули на своих страницах в Instagram.

И Владимир, и 22-летняя подружка-журналистка Катерина, опубликовали одинаковое фото с изображением паспортного сервиса "Готово". Они оба также написали одинаковую дату: 22.02.23, сопроводив ее фото сердечек и словом "Наконец-то".

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