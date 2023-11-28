"Молчунья" Седокова похвасталась похудением с помощью бревна

Певица Анна Седокова похвасталась тем, что принимала участие в реалити-шоу "Последний герой" на российском пропагандистском ТВ.

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Седокова якобы во время реалити-шоу качалась с "помощью" бревна / коллаж Главред, фото УНИАН

Скандально известная поп-певица родом из Киева Анна Седокова (которая несколько лет пропела в украинском герлз-бенде "Виа Гра", а сейчас ни слова не говорит про войну, которую Кремль развязал против Украины) похвасталась тем, что принимала участие в реалити-шоу "Последний герой" на российском пропагандистском ТВ. Причем хвастала певица не новыми впечатлениями и уж, конечно же не кровавыми рублями гонорара, а по большей части тем, как якобы за месяц съемок сильно похудела.

"Каждый день занималась и качалась с бревнами. Занималась телом и головой", — написала Седокова фолловерам.

Она якобы начала худеть еще до отъезда на тропический остров, где снимали "Последний герой". Но, по ее словам, результат пришлось закреплять уже без тренажерного зала и спортивного снаряжения. Мол, Седокова выполняла ежедневно по 15 минут на планку, отжимания и пресс.

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Напомним, украинская певица Анна Седокова живет в США, но при этом не оставляет попыток наведаться в Россию. Она приезжала в Москву, где посетила премьеру кинофильма. И была одета в кожаный комбинезон - видимо, чтобы порадовать своих немногочисленных фанатов.

Позднее Седокова ранее сломала ногу во время концерта. Она появилась на дорожке одного из российских мероприятий, где не могла идти, потому что хромала. После одного из своих выступлений, она снова пожаловалась на ногу, которая по словам певицы, сильно болела.

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