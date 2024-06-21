Молчунья Анастасия Стоцкая впервые загоровила о своей тайной свадьбе

Анастасия Стоцкая решила положить конец слухам об ее тайном браке.

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Анастасия Стоцкая опровергла слухи о тайной свадьбе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/100tskaya/

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжение РФ в Украину, впервые прокомментировала слухи о своей тайной свадьбе.

Отметим, артистка развелась со своим бывшим мужем еще в 2019 году и хранит личную жизнь в тайне. Также ходят слухи, что певица вновь обрела счастье и вышла замуж.

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В комментарии для росСМИ 41-летняя Стоцкая назвала глупостью новости о ее новом замужестве.

"Это какая-то глупость, что я вышла замуж. Откуда я знаю, кто это придумывает. Чушь полная, замуж я не выходила", — сказала певица.

Кто такая Анастасия Стоцкая? Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).

В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.

Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

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Напомним, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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