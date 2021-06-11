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Могилевская резко выступила против дискриминации и высказалась о стереотипах

11 июня 2021, 11:44

Украинская певица Наталия Могилевская начала бороться с дискриминации в украинском обществте.

Наталья Могилевская
Наталия Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Певица, продюсер, звезда Танців з зірками Наталья Могилевская недавно открыла у себя вакансию на сотрудника, которому больше 40 лет. Такой необычный подход всколыхнул Сеть.

Могилевская вышла на связь с ведущими 1+1 и рассказала Елене Кравец о том, зачем она затеяла такой конкурс.

"Любая дискриминация меня сильно раздражает, а людей талантливых так как в 40, в 20 не так много. Тем более, если из-за возраста, из-за национальности, каких-то другиз признаков, тебе даже не дадут возможности прийти на собеседование... Есть еще такие вещи обидные - что после 30 трудно выйдти замуж, после 40 - вообще невозможно...", - сказала певица.

Елена Кравец попросила Могилевскую перечислить достоинства сотрудника ща 40 лет.

"Это точно мудрость, это точно опыт, точно отсутствие мелочей, детаей и суеты. Мы понимаем, что мелочи пройдут, а главное останется. У меня в офисе два асистена - один молодо - с жаждой силы, скорости. С другой стороны, мне хочется, чтобы рядом был человек с мудросью, опытом и глубиной. Потому что эти люди еще читали бумажные книжки, эти люди научились "нырять глубоко". У них было не принято менять мужа, и точно также - менять работу. Ощущение стабильности - это важная цель, и опыт", - объяснила Могилевская.

Она рассказала, что когда у нее были трудности, Могилевскую из депресии вытащило желание быть красивой. И ее окружают люди, которые и в 80 остаются гениальными и молодыми.Читайте такжеНаталья Могилевская уличила во лжи "безработных" ненавистников локдауна

Певица вспомнила, почему она решила найти себе асистента за 40.

"Мой коллега. Я хотела пойти на Танцы со звездами, а он мне говорит: "Наташа, там будут соревноваться молодые жевочки - Надя Дорофеева, Оля Полякова, а тебе уже по статусу положено, по возрасту. У тебя было такое легендарное участие, а ты хочешь, чтобы это выглядело смешно?", - вспомнила она.

В своем Instagram Могилевская также прокомментировала необычную вакансию.

"Почему? Да потому что эйджизм достал! Потому что, жизнь после 40 закончилась, ты никогда не сможешь выйти замуж, тебя никогда в жизни не возьмут на новую работу. В то время как людям именно этого поколения свойственны ответственность, способность "гореть" на работе, способность бесконечно учиться и развиваться, очень высокий уровень мотивации и желания достигать новых вершин.Я с удовольствием работаю с людьми постарше, потому что эти люди обладают совершенно другим уровнем мудрости, опыта и интеллекта. Вот и все. Мне хочется умных и сильных людей рядом, поэтому мои дорогие девочки, давайте сделаем мир краше! Приходите к нам на работу!", - написала она.

Напомним, Наталья Могилевская победительница Танцв со звездами и член жури шоу. Также она почти постоянный гость на многих выпусках каждого сезона. Певица не скрывает, то любит танцевать. Смотреть выпуски шоу Танці з зірками на 1+1 можно на сайте 1plus1video.

Наталья Могилевская новости шоу бизнеса
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