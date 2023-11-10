Мисс Украина Вселенная прокомментировала отношения с россиянкой на конкурсе

Ангелина Усанова, которая в этом году будет представлять Украину в конкурсе "Мисс Вселенная" прокомментировала свои отношения с россиянкой Маргаритой Голубевой.
Такой вопрос возник у подписчиков Ангелины из-за того, что украинка сидела рядом с россиянкой во время одного из банкетов на Мисс Вселенная.
Прояснить ситуацию она решила на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос одного из подписчиков.
"Представительница России не проявляет никакого интереса со мной общаться. Кроме того, мы находимся на разных этажах, в разных группах и имеем совершенно разные планы в день. Поэтому мы вообще не видимся", - лаконично ответила она.
Впрочем, вопрос о том, почему она села рядом с россиянкой и не попросила организаторов изменить место, - остается открытым.
Отметим, что предыдущая мисс Виктория Апанасенко, во время общей фотосессии, буквально убегала от представительницы России и держалась от нее максимально далеко даже во время общих фотосессий.
ранее так называемая "мисс ДНР" вызверилась на украинкуиз-за сумки Биркин. Разоблачение сильно триггернуло "красавицу".
Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.
Напомним, ранее Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.
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