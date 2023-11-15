Мирзоян чуть не подрался с предателями "Кроликами" на похоронах Матвиенко

Арсен Мирзоян был категорически против появления Данильца и Моисеенко на церемонии прощания с Ниной Митофановной.

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Арсен Мирзоян рассказал про свою реакцию на появление "Кроликов" на прощании с Ниной Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vdanmos, instagram.com/arsen_mirzoian

Со дня смерти легендарной украинской певицы Нины Матвиенко прошло уже больше месяца, но лишь сейчас ее семья нашла в себе силы говорить об этом. Так украинский певец Арсен Мирзоян, который приходился Нине Митрофановне зятем, раскрыл обстоятельства смерти артистки.

Также музыкант прокомментировал появление комик-дуэта "Кролики", Владимира Данильца и Владимира Моисеенко, на церемонии прощания с Матвиенко. Юмористы до полномасштабной войны активно сотрудничали со страной-оккупантом, продвигали пропагандистские нарративы про "братские народы", были внесены в базу "Миротворца".

В Украине "Кроликов" считают предателями, и на прощании с Ниной Матвиенко они стали гостями неожиданными и не очень желанными. Мирзоян в интервью для "Слава+" признался, что даже хотел выгнать их с похорон.

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"У меня там стоял мой знакомый, я говорю: "Макс, давай их убирать". Меня начали останавливать: "Арсен, да не делай этого, еще не хватало здесь скандала". Хотя я хотел их вывести, а потом думаю, ладно. Я отошел. ... Я хотел их вывести еще раньше, чтобы они не успели дойти. Но мне сказали: "Арсен, не трогай. Если они хотят попрощаться...", - вспоминает артист.

Он также отметил, что не знает, зачем Данилец и Моисеенко пришли на похороны Нины Матвиенко: "Я не знаю, что это было. Я вообще спросил, что они делают в Украине".

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