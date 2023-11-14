Melovin эксклюзивно раскрыл подробности своей болезни

Ежедневно с 6: 30 до 09: 30 на телеканале "1+1 Украина" зрителей главного утреннего проекта страны "Сніданок з 1+1 " ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины.

https://stars.glavred.info/melovin-eksklyuzivno-raskryl-podrobnosti-svoey-bolezni-10516660.html Ссылка скопирована

Меловин / завтрак с 1+1

Сегодня в "Сніданку з 1+1" ведущие Людмила Барбир и Руслан Сеничкин имели эксклюзивный разговор с украинским певцом и композитором MELOVIN. Вчера певец шокировал своих поклонников новостью о неизлечимой болезни, которую обнаружили у него врачи. Никаких подробностей относительно своего диагноза MELOVIN не раскрывал, но сегодня для зрителей "Сніданку з 1+1" MELOVIN впервые рассказал о своей болезни.

"У меня диабет. В 26 лет. Это генетическая болезнь и у меня она наследственная. Это немного страшно. 99% людей узнают об этом заболевании случайно, когда приходят к врачу диагностировать что-то другое. Такая же история произошла и у меня. Все замечали, что у меня постоянно прыгал вес. Сейчас я похудел на 15 килограмм. Но, несмотря ни на что, я себя фантастически чувствую", - откровенно рассказал MELOVIN.

Также ведущие поинтересовались, почему именно певец решил вынести эту личную историю на всеобщее обозрение.

"Мне постоянно говорят, что я всегда должен о чем-то молчать. Я так не считаю. Когда ты делишься своей проблемой, это побуждает других либо тоже не молчать, либо заняться своим здоровьем, либо понять что ты в этом мире такой не один. Я также поднимал темы физического и ментального здоровья. на тот же сахар стресс сильно влияет и это ужасно. Но с этим надо научиться жить. Да, это полная смена твоего питания. Я не питаюсь теми привычными для себя продуктами. С сахаром распрощался навсегда. Сначала это было проблемой. Но со временем ты находишь себе заменители. Я измеряю сахар 6 раз в день. У меня пальцы болят уже от того измерения. Но динамика болезни очень положительная", - поделился певец.

Также о премьере новой песни MELOVIN, о Нацотборе Евровидения, о трансформации во внешности, психотерапии и хейтерах смотрите в полном сюжете сегодняшнего эфира "завтрак с 1+1".

Утро со "Сніданком з 1+1" – это свежие актуальные новости и события, экспертные мнения и советы, настраивающие на продуктивный день. Не пропустите ежедневно проект с 6: 30 до 9: 30 на телеканале "1+1 Украина" и на YouTube, а также "Сніданок. Вихідний " в субботу и воскресенье с 7:00 до 9:30. также посмотреть проект можно на платформе Кино и телевидения Киевстар ТВ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.