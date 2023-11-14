Звезда "Домика на счастье" сменила имя и раскрыла причину этого решения

Имя Виталины Библив стало свидетельством крепости ее характера и личных убеждений.

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Виталина Библив рассказала, почему сменила имя / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vitalinabibliv

Украинская актриса, Заслуженная артистка Украины Виталина Библив четкую проукраинскую позицию имела уже в юношестве, которое припало на период СССР. Свою национальную идентичность она осознала достаточно рано, что сыграло важную роль в ее карьере.

В интервью для oboz.ua актриса рассказала, что имя, под которым ее знает вся страна, на самом деле она получила не при рождении - она сменила его в 16 лет.

Библив поделилась историей о том, как родители выбирали для нее имя: "Родственники решали, как меня назвать, коллективно. В отцовскую фуражку набросали варианты. Я могла быть Ларисой, Ниной. А мой брат тогда влюбился в детском саду в девочку, которую звали Виталина. Ну, написали и это. Его и вытащили". Однако, когда папа пошел записывать имя девочки, его убедили, что такого имени не существует. Поэтому в документах актрисы до 16-ти лет значилось "Вита".

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Что же касается ее фамилии, то и тут сыграла роль политика партии - фамилия "Библив" не подходила для девочки. "Когда пришло время получать паспорт, пошла и сменила свидетельство о рождении, где вписала свое имя – Виталина. И фамилию – Библив, потому что была записана Библива. Что здесь скажешь, Советский Союз: женские фамилии должны заканчиваться на "а". Правда, смешно? И мне – нет. Я всю ту глупость исправила, и с 16 лет – Виталина Библив", - рассказала артистка.

Теперь данные актрисы пишутся на украинский манер, именно так, как нравится ей, не "Вита Библива", а "Виталина Библив".

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