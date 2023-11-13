Винник из-за безденежья готовится к европейскому туру "для беженок-волчиц" - СМИ

Появились слухи о том, что скоро команда Олега Винника объявит про новые гастроли певца.

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Беспалов рассказал про планы Олега Винника / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taunetaisia, instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник во время полномасштабно войны переехал с семьей в Германию. Долгое время артист скрывал этот факт и от публичных высказываний отказывался.

В своем единственном с 24 февраля 2022 года интервью он подтвердил, что был вынужден покинуть страну из-за серьезной болезни, которая осталась неназванной. Меж тем его друзья и фан-клуб, которые остались в Украине, заявляют, что Винник создал благотворительный фонд, который активно помогает украинским защитникам и мирным гражданам.

Блогер-сплетник Богдан Беспалов подвергает эту информацию сомнению - его информаторы из близкого окружения певца утверждают, что сбор средств не несет благотворительной составляющей, а проводится в личных интересах артиста.

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Более того: Беспалов заявляет, что в ближайшее время Винник может огласить европейский тур под эгидой помощи ВСУ. Однако главной целью артиста будет исправление его пошатнувшегося финансового положения, дескать деньги, заработанные в Украине до войны, стремительно кончаются , и не последнюю роль в этом играют привычки певца и его жены жить в роскоши и время от времени баловать себя запрещенными веществами.

"Сейчас Олег Винник, имея большие финансовые проблемы из-за того, что он [далее блогер показывает жест, намекающий на прием артистом и его женой запрещенных веществ]. Деньги почти закончились, за что-то нужно жить, ведь они привыкли к красивому образу жизни. И прямо сейчас Олег Винник с обновленным составом своей команды ломает голову, как именно он может объявить европейский тур и выступать за границей. Подзаработать деньжат на красивую жизнь за счет украинских беженок-волчиц. Все это будет под соусом помощи ВСУ", - рассказал Богдан Беспалов.

Ранее Олег Винник пояснил, будет ли переводить свои суперхиты на украинский язык по примеру многих украинских артистов. По этому поводу артист имеет крайне категоричное мнение.

Также певец, неожиданно для своих поклонниц, раскрыл имя своей супруги, а также подтвердил наличие у него сына. Винник отметил, что ребенка он скрывал ради его же безопасности.

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