Михаил Поплавский ошарашил признанием об отставке

Михаил Поплавский / instagram.com/poplavskiy_michail

Украинский певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский рассказал, как бы он отмечал 30-летие на должности руководителя художественного ВУЗа.

Во время общения с Катей Осадчей для шоу Светская жизнь, Михаил Поплавский на казалось бы, шутливый вопрос о работе рассказал, что планирует уходить, но не навсегда.

"Я передам полномочия более молодому ректору, а там буду главой наблюдательного Совета, буду помогать... У меня такой моторчик внутри, и он не останавливается, и "под лежачий камень коньяк не течет". Но понимаете, артист должен вовремя уйти со сцены, а не его будут выносить ногами вперед", - пошутил ректор.Читайте такжеМакс Барских объяснил, почему не снимает клипы в Украине

Он добавил, что всегда должно быть чувсттво меры и грань.

Катя Осадчая напомнила ему о стоительстве масштабного особняка в Испании. Артист объяснил, что там 262 метра, и пару гектаров земли, где он сам собирается растить "огурики и помидорчики".

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