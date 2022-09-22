Между ног промокло: Бузова опозорилась на публике

Бузова опозорилась на публике / скриншот

Скандальная российская звезда Ольга Бузова спровоцировав очередную волну критики в свой адрес.

В одной из публикаций в Instagram "певица" запечатлела момент встречи с популярным комиком Тимуром Батрутдиновым.

В процессе милых "обнимашек" удивленные интернет-пользователи стали свидетелями невообразимого - на промежности Бузовой люди рассмотрели мокрое пятно. Понятное дело, что внешний вид Бузовой привел к бурному обсуждению в Сети.

Россияне заподозрили у нее проблемы с мочеиспусканием.

Ольга Бузова / скриншот

Ранее в сети появилось видео одного из перформансов Бузовой, на котором вела она себя вызывающе - на сцене она извивалась будто в приступе, а на одно из кадров широко расставила ноги, при том, что на ней были трусы.

Также мы писали, что ранее Бузову резко раскритиковали за "волонтерство" в преддверии 9-го мая. В Сети появилось видео, на котором скандальная российская селебрити дарит еду пенсионерке. Пользователи Сети не поверили в искренность ее намерений.

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