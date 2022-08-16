"Вызывайте экзорциста": корчащаяся в трусах на сцене Бузова стала посмешищем

Певицу уже окрестили второй Волочковой.
Российская певица Ольга Бузова стала объектом насмешек россиян из-за своего поведения и нарядов во время концертов.
В сети появилось видео одного из перформансов Бузовой, на котором вела она себя вызывающе - на сцене она извивалась будто в приступе, а на одно из кадров широко расставила ноги, при том, что на ней были трусы.
Россияне были шокированы увиденным.
"Вызывайте экзорциста", "Дно", "Джей Ло с Авито", "Она полюбому принимает что-то", "Вторая Волочкова", - писали в комментариях под видео.
Ранее Бузову резко раскритиковали за "волонтерство" в преддверии 9-го мая. В Сети появилось видео, на котором скандальная российская селебрити дарит еду пенсионерке.
Пользователи Сети не поверили в искренность намерений. Более того, россияне уверены, что нехватка продуктов питания у пожилых людей - не повод для хайпа.
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