"Бабушке стыдно брать еду": Бузова опозорилась с подачками российским пенсионерам

Бузова опозорилась с подачками российским пенсионерам / скриншот

Российскую певицу Ольгу Бузову резко раскритиковали за "волонтерство" в преддверии 9-го мая.

В Сети появилось видео, на котором скандальная российская селебрити дарит еду пенсионерке.

Пользователи Сети не поверили в искренность намерений. Более того, россияне уверены, что нехватка продуктов питания у пожилых людей - не повод для хайпа.

скриншот

"Бабушка недовольна и ей мне кажется стыдно брать еду" Основное пиар)затем все доброе", "Ох…нно дожили, чтобы гордиться тем, что ветеранам есть нечего Показушница. Добро делается от души, а не на камеру. Меньше воевать надо, то еды всем бы хватило", "А без камер нельзя делать добро? Есть деньги помогай, а так получается на 1000 рублей купила, пропарилась и миллион заработала - это уже не помощь!", - писали в сети.

Напомним, российская блогерша и экс-ведущая реалити-шоу Ольга Бузова считает, что люксовый бренд Chanel должен вернуть ей деньги за все купленные ею сумки за "честно заработанные деньги".

Читайте также: