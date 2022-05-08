"Бабушке стыдно брать еду": Бузова опозорилась с подачками российским пенсионерам

Меньше воевать надо, тогда еды всем бы хватило, считают россияне.
Российскую певицу Ольгу Бузову резко раскритиковали за "волонтерство" в преддверии 9-го мая.
В Сети появилось видео, на котором скандальная российская селебрити дарит еду пенсионерке.
Пользователи Сети не поверили в искренность намерений. Более того, россияне уверены, что нехватка продуктов питания у пожилых людей - не повод для хайпа.
"Бабушка недовольна и ей мне кажется стыдно брать еду" Основное пиар)затем все доброе", "Ох…нно дожили, чтобы гордиться тем, что ветеранам есть нечего Показушница. Добро делается от души, а не на камеру. Меньше воевать надо, то еды всем бы хватило", "А без камер нельзя делать добро? Есть деньги помогай, а так получается на 1000 рублей купила, пропарилась и миллион заработала - это уже не помощь!", - писали в сети.
Напомним, российская блогерша и экс-ведущая реалити-шоу Ольга Бузова считает, что люксовый бренд Chanel должен вернуть ей деньги за все купленные ею сумки за "честно заработанные деньги".
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