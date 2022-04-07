"План Б" по заработку: Бузова клянчит у Шанель деньги за купленные ранее сумки

Ольга Бузова призывает всех написать в Шанель с просьбой вернуть деньги/ Instagram

Российская блогерша и экс-ведущая реалити-шоу Ольга Бузова считает, что люксовый бренд Chanel должен вернуть ей деньги за все купленные ею сумки за "честно заработанные деньги".

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Бузова, которая также как и большинство российских селебритиз игнорирует зверства российской армии в Украине и фактически поддерживает нападение россии на Украину, считает французский дом моды "нацистским" и еще больше гордится своей страной-убийцей.

Бузова вымагает вернуть деньги Шанель

Бузова расстроилась из-за того, что бренд не хочет видеть среди своих клиентов фашистов и заставляет россиян подписывать бумаги о том, что те не будут носить бренд на территории россии.

"Я больше не хочу приобретать вещи вашего бренда, раз вы не хотите видеть меня своим клиентом и не разрешаете носить мне вещи вашего бренда в своей стране", - сетует Бузова.

Как известно, в Украине в то время, когда главная проблема для российских звезд невозможность носить сумки Шанель, российская армия стирает с лица земли украинские города, насилует детей и ест собак.