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Мэттью Макконахи раскрыл свой "грязный" секрет: "Не должен у кого-то вызывать отвращение"

15 августа 2022, 11:01

В приличном обществе не принято поднимать эту тему.

Мэттью Макконахи
Мэттью Макконахи раскрыл свой секрет привлекательности / instagram.com/officiallymcconaughey

Голливудский актер, звезда фильмов Даллаский клуб покупателей, Джентльмены и Свадебный переполох, Мэттью Макконахи признался одному из американских изданий, что избегает популярной гигиенической процедуры на протяжении последних 30 лет.

Речь идет об использовании дезодоранта. Он также отказался от любого вида парфюмов, так как не приемлет посторонних запахов на теле.

Тем не менее жалоб на неприятный запах от актера не поступало. Иветт Николь Браун, коллега Макконахи по фильму Солдаты неудачи, отмечает, что актер не распространяет плохой запах, от него пахнет "гранолой и хорошей жизнью".

Мэттью отмечает, что регулярно принимает душ, обожает свой натуральный запах, и не видит в том, чтобы пахнуть естественно, ничего дурного. Тем кого это не устраивает, актер не смущается закрывать рот.

"Мне нравится мой натуральный запах. Не переношу "чужих" запахов на теле. Я регулярно моюсь, так что мой запах не должен у кого-то вызывать отвращение", - говорит Макконахи.

Ранее голливудский актер Эштон Катчер рассказал о жуткой болезни, которая чуть не превратила его в растение - он потерял возможность видеть, слышать и говорить.

Также 50-летний пуэрториканский певец Рики Мартин показал редкое фото своих сыновей-подростков, Маттео и Валентина, от суррогатной матери.

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