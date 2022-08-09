Рики Мартин похвастался редкими фото своих детей-подростков

Рики Мартин / instagram.com/ricky_martin

Певец из Пуерто-рико Рикки Мартин похвастался своими сыновьями-подростками.

Так, на своей странице в Instagram, он опубликовал редкие фото детей. На них он показал, как проводит время с тинейджерами, и как сильно они выросли.

Матео и Валентино артисту, который находится в однополом браке, детей родила суррогатная мать. Им уже исполнилось по 14 лет.

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"Я самый счастливый папа в мире", - написал Рики Мартин, отмечая день рождения своих двойняшек.

Напомним, ранее 50-летний пуэрториканский певец Рики Мартин был обвинен его 21-летним племянником Деннисом Адиль Санчесом в сексуальном и психологическом насилии. Парень утверждал, что артист втянул его в абьюзивные отношение, которые длились около 18 месяцев.

С таким заявлением Санчес подал на родственника в суд, и даже получил ордер на запрет Мартину приближаться к нему.