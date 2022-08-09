Рики Мартин похвастался редкими фото своих детей-подростков

Певец объездил почти весь мир вместе со своими сыновьями.
Певец из Пуерто-рико Рикки Мартин похвастался своими сыновьями-подростками.
Так, на своей странице в Instagram, он опубликовал редкие фото детей. На них он показал, как проводит время с тинейджерами, и как сильно они выросли.
Матео и Валентино артисту, который находится в однополом браке, детей родила суррогатная мать. Им уже исполнилось по 14 лет.
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"Я самый счастливый папа в мире", - написал Рики Мартин, отмечая день рождения своих двойняшек.
Напомним, ранее 50-летний пуэрториканский певец Рики Мартин был обвинен его 21-летним племянником Деннисом Адиль Санчесом в сексуальном и психологическом насилии. Парень утверждал, что артист втянул его в абьюзивные отношение, которые длились около 18 месяцев.
С таким заявлением Санчес подал на родственника в суд, и даже получил ордер на запрет Мартину приближаться к нему.