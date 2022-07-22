УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Больше не насильник: Рики Мартин выиграл суд против своего племянника

22 июля 2022, 22:17

С певца сняли обвинения в инцесте и преступных действиях сексуального характера.

Рики Мартин
Рики Мартин выиграл суд - с певца сняли обвинения в сексуальном насилии / instagram.com/ricky_martin

50-летний пуэрториканский певец Рики Мартин был обвинен его 21-летним племянником Деннисом Адиль Санчесом в сексуальном и психологическом насилии. Парень утверждал, что артист втянул его в абьюзивные отношение, которые длились около 18 месяцев.

С таким заявлением Санчес подал на родственника в суд, и даже получил ордер на запрет Мартину приближаться к нему.

Адвокаты певца изначально отрицали любые обвинения Санчеса, утверждая, что молодой человек имеет психологические отклонения. А после того, как Рики Мартин дал показания в суде, Деннис отозвал свое обвинение.

"Как мы и предполагали, суд не продлил временный охранный ордер (Санчеса от Мартина - прим. редактора). Обвинитель подтвердил суду, что решение о прекращении дела было принято им единолично, без какого-либо внешнего влияния или давления. Обвинитель также подтвердил, что он удовлетворен своим юридическим представительством в этом деле. Заявление поступило от обвинителя с просьбой закрыть дело. Это никогда не было ничем больше, как "проблемным" человеком, выдвигающим ложные, ни на чем не основанные обвинения. Мы рады, что для нашего клиента справедливость восторжествовала, и он теперь может двигаться вперед в своей жизни и карьере", - такое заявление сделали защитники артиста после закрытия дела. Им на своей странице в Instagram поделился сам Мартин.

Читайте также"Ей действительно нужна помощь": голая Бритни Спирс напугала сеть

Ранее на публике со своей возлюбленной появился 61-летний сексуально зависимый Дэвид Духовны. Звезда Секретных материалов в отношениях с девушкой вдвое моложе него.

Также раскрыта личность рыжей незнакомки, которая постоянно сопровождает американского ловеласа Джонни Деппа. 59-летний актер ни на шаг не отходит от молодой француженки.

Другие новости:

шоу-бизнес Рики Мартин новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:43

"Будет только хуже": Зеленский высказался о замораживании конфликта с Россией

22:34

"Пока им не набьют лицо, они ничего не поймут": Зеленский о переговорах с РФВидео

22:17

Больше не насильник: Рики Мартин выиграл суд против своего племянника

22:04

Хромота и сопли из носа: в ГУР не исключили, что вместо Путина в Иран летал его двойникВидео

22:01

"До 200 военнослужащих в день": Зеленский раскрыл потери Украины в войне с оккупантамиВидео

Реклама
21:41

Больше HIMARS и ударных дронов: Байден одобрил новый пакет военной помощи УкраинеВидео

21:38

Конец эпохи: сэр Элтон Джон уходит со сцены - раскрыта причина

21:37

"Результат всех удивит": ВСУ проводят мощную операцию на югеВидео

21:05

В Украине "урезали" выплаты военным: все подробностиВидео

20:59

В ГУР раскрыли вероятный сценарий наступления РФ на Одессу и назвали срокиВидео

20:45

Впервые в истории: в США человеку вживили в мозг нейрочипВидео

20:36

"Горит до сих пор": в Черном море продолжают пылать обстрелянные "вышки Бойко"Видео

20:10

Польша обвинила Германию в манипуляциях с поставками оружия: все оказалось "обманными маневрами"Видео

20:10

Приметы на 24 июля: какие 3 вещи нельзя делать в день Ольги, чтобы не лишиться достаткаВидео

20:00

РФ не сможет продолжать наступление: новые успехи под вопросом - источник в ЦРУВидео

19:50

Продюсер-предатель Юрий Бардаш пожаловался на преследования и рассказал, как пешком шел до Москвы

19:47

80% хозяек делают неправильно: как варить кукурузу, чтобы она стала вкуснееВидео

19:40

Гороскоп на завтра 23 июля 2022: Близнецам – сплетни, Львам – хитрость, Козерогам – потериВидео

19:37

В Абхазии вспыхнули массовые столкновения из-за строительства нового дворца ПутинаВидео

19:34

ВСУ могут уничтожить Крымский мост одним выстрелом: помогут российские боеприпасы - ЖдановВидео

Реклама
19:23

На Херсонщине оккупанты минируют дороги и берег реки: готовятся к наступлению ВСУВидео

19:17

Европол оскандалился из-за "контрабанды" оружия из Украины и сделал новое заявлениеВидео

19:12

Имеем полное право наносить свои удары по Беларусимнение

19:00

Дроны-камикадзе ВСУ у ЗАЭС "покрошили" оккупантов РФ вместе с техникойВидео

18:47

В Украине взвинтили цены на бензин: сколько стоит топливоВидео

18:45

Уничтожен отряд оккупантов, который пошел на прорыв обороны ВСУВидео

18:37

Часть российской ракеты вынесло на пляж в Болгарии: там отдыхали люди

18:12

"Тело Русланочки было кремировано": Ольга Сумская раскрыла подробности похорон Русланы Писанки

18:07

Украинского журналиста Дмитрия Гордона "арестовали" в МосквеВидео

18:05

Российский оккупант жалуется на огромные потери армии РФ - перехват ГУРВидео

17:50

В Турции подписано соглашение о вывозе морем украинского зернаВидео

17:37

В Украину ворвется жара: синоптики назвали самый жаркий деньВидео

17:31

ВСУ уничтожили тысячи офицеров РФ: СМИ раскрыли масштабы потерь оккупантовВидео

17:30

Новолуние в июле 2022: что нужно делать, чтобы защитить дом от неприятностей

17:08

Корбан обратился к Зеленскому прямо с украинской границы: "можно решить это недоразумение?"

17:07

Молодая жена Андрея Макаревича впервые показала лицо трехмесячного сына музыканта

17:00

Приметы на 23 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

16:58

Самый вкусный королевский джем из слив на зиму: простой рецепт удивительного десертаВидео

16:55

Мощные прилеты для оккупантов: в Херсоне и Чернобаевке прогремели новые взрывыВидео

16:51

Украине выгодно ударить по Крымскому мосту, но Запад боится ядерного удара России – СунгуровскийВидео

Реклама
16:48

В ГБР заинтересовались Кириллом Шевченко: документ

16:32

Стареющему Путину ищут замену: в РФ назвали кандидатов в преемникиВидео

16:27

Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперниковВидео

16:23

Корбана не пустили в Украину: у него забрали украинский паспорт

16:17

MONATIK вернулся в Украину: певец рассказал о первых эмоциях после вторжения, разлуке и концертахВидео

15:48

На Запорожье оккупанты выплатили украинцам пенсии фальшивыми рублямиВидео

15:45

ВСУ сдерживают войска РФ на Луганщине: уничтожаются много складов, у врага большие потери – ГайдайВидео

15:42

В моде микрофренч – современный французский маникюр на каждый день, который подходит всемФото

15:32

За две недели в Украине ВСУ уничтожили более 80 русских офицеров – ВВС

15:04

Украине придется воевать до тех пор, пока Россия не распадется – СунгуровскийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять