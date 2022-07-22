Больше не насильник: Рики Мартин выиграл суд против своего племянника

Рики Мартин выиграл суд - с певца сняли обвинения в сексуальном насилии / instagram.com/ricky_martin

50-летний пуэрториканский певец Рики Мартин был обвинен его 21-летним племянником Деннисом Адиль Санчесом в сексуальном и психологическом насилии. Парень утверждал, что артист втянул его в абьюзивные отношение, которые длились около 18 месяцев.

С таким заявлением Санчес подал на родственника в суд, и даже получил ордер на запрет Мартину приближаться к нему.

Адвокаты певца изначально отрицали любые обвинения Санчеса, утверждая, что молодой человек имеет психологические отклонения. А после того, как Рики Мартин дал показания в суде, Деннис отозвал свое обвинение.

"Как мы и предполагали, суд не продлил временный охранный ордер (Санчеса от Мартина - прим. редактора). Обвинитель подтвердил суду, что решение о прекращении дела было принято им единолично, без какого-либо внешнего влияния или давления. Обвинитель также подтвердил, что он удовлетворен своим юридическим представительством в этом деле. Заявление поступило от обвинителя с просьбой закрыть дело. Это никогда не было ничем больше, как "проблемным" человеком, выдвигающим ложные, ни на чем не основанные обвинения. Мы рады, что для нашего клиента справедливость восторжествовала, и он теперь может двигаться вперед в своей жизни и карьере", - такое заявление сделали защитники артиста после закрытия дела. Им на своей странице в Instagram поделился сам Мартин.

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