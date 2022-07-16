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Рики Мартин обвинен в сексуальном насилии над родственником

16 июля 2022, 17:17

Артист может провести полвека в тюрьме.

Рики Мартин
Рики Мартин обвинен в сексуальном насилии / instagram.com/ricky_martin

50-летний пуэрториканский певец Рики Мартин был обвинен в сексуальном, физическом и психологическом насилии. На него подал в суд его 21-летний племянник Деннис Адиль Санчес, сообщает издание Marca.

По словам Санчеса, он состоял с музыкантом в отношениях около шести месяцев, за время которых молодой человек не раз подвергался насилию со стороны своего дяди-любовника.

По обвинению, совершенному Санчесом, Рики Мартину грозит до 50 лет тюремного заключения. Юристы певца уже работают над делом и уверены, что смогут доказать невиновность своего клиента. К тому же сам Санчес также недавно был обвинен в сексуальных домогательствах к женщине.

Рики Мартин с 2016 года состоит в отношениях (с 2018 - в официальном браке) со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Вместе пара воспитывает троих детей: сыновей-близнецов Мартина Маттео и Валентино (2008 г.р.), и совместную дочь от суррогатной матери Люсию (2018 г.р.).

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Ранее стало известно, что 76-летний отец Илона Маска Эролл состоял в романтичных отношениях со своей падчерицей, которая младше него на 41 год. Она родила ему двоих детей.

Также певица Камалия, которую негласно называют самой богатой звездой украинской эстрады, рассказала, что стала жертвой мошенников.

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