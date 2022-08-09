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Эштон Катчер рассказал о жуткой болезни, которая чуть не превратила его в растение

9 августа 2022, 16:12

Актер поделился неприятными воспоминаниями о своей болезни и призвал ценить то, что имеешь.

Эштон Катчер
Эштон Катчер / Instagram

Голливудский актер Эштон Кутчер говорит, что ему "повезло остаться в живых" после того, как редкое заболевание повлияло на его способность видеть, слышать и ходить.

Актер рассказал о своей борьбе с васкулитом — заболеванием, связанным с воспалением кровеносных сосудов — в интервью Беару Гриллсу, которое вышло в эфир в понедельник вечером, сообщает Sky News.

В этом эпизоде Гриллс спрашивает 44-летнего Кутчера, откуда у него сила.

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Кутчер отвечает: "Два года назад у меня была эта странная, очень редкая форма васкулита, которая как будто вырубила мое зрение. Она вырубила мой слух. Она вырубила, типа, все мое равновесие".

Он сказал Гриллсу, что ему потребовалось около года, чтобы восстановить эти способности.

"Вы не оцените что-то по-настоящему, пока это не исчезнет, пока вы не скажете: "Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова видеть, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова слышать, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова ходить", — сказал он.

Напомним, ранее Ларсу фон Триеру, известному и неоднозначному датскому режиссеру, поставили диагноз болезни Паркинсона.

В заявлении, опубликованном в понедельник, Zentropa, которую фон Триер основал в 1992 году вместе с продюсером Питером Албеком Дженсеном, сообщается, что режиссер находится "в хорошем настроении и лечится от своих симптомов", пока он завершает предстоящий последний сезон своей телевизионной трилогии.

Эштон Катчер
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