"Метит территорию": Волочкову с расставленными ногами "понесло" на Мальдивах

Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась очередной выходкой на Мальдивах.
На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в вызывающей позе. Пикантности снимке Волочокова решила добавить, надев розовый купальник.
Поклонники Волочковой знатно оторвались в комментариях под постом одиозной балерины, возмутившись беспардонным поведением своей любимицы.
"Метит территорию", "Радует, что плавки не мимо надеты! Это прогресс уже!", "Настиному гинекологу можно удаленно наблюдать за пациенткой", "А что на голове?Трусы?", "Джигурды не хватает рядом", "Скучно без водки", - писали в комментариях под фото.
Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова показала кадры с новой фотосессии, которые не сильно понравились ее поклонникам. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в образе ангела с черными крыльями.
Также мы писали, что Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.
Больше позора Волочковой:
- "Трудно впихнуть овалы в треугольники": Волочкова в бикини оконфузилась на Мальдивах
- "Мужика надо": Волочкова полностью разделась, прикрывшись куском ткани
- "Киска за оранжевой вуалью": Кристину Асмус заклевали за голый зад и сравнили с Волочковой