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"Метит территорию": Волочкову с расставленными ногами "понесло" на Мальдивах

14 января 2023, 03:33
Анастасия Волочкова в купальнике шокировала новым снимком с отдыха на Мальдивах.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась очередной выходкой на Мальдивах.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в вызывающей позе. Пикантности снимке Волочокова решила добавить, надев розовый купальник.

Поклонники Волочковой знатно оторвались в комментариях под постом одиозной балерины, возмутившись беспардонным поведением своей любимицы.

Волочкова на Мальдивах
Волочкова на Мальдивах / instagram.com/volochkova_art/

"Метит территорию", "Радует, что плавки не мимо надеты! Это прогресс уже!", "Настиному гинекологу можно удаленно наблюдать за пациенткой", "А что на голове?Трусы?", "Джигурды не хватает рядом", "Скучно без водки", - писали в комментариях под фото.

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова показала кадры с новой фотосессии, которые не сильно понравились ее поклонникам. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в образе ангела с черными крыльями.

Также мы писали, что Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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