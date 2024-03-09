Melovin откровенно рассказал, справился ли со своими проблемами со спиртным

Известный украинский певец Melovin откровенно рассказал о своем затяжном алкоголизме и как он избавился от плохой привычки.

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Melovin рассказал о том, как справился с тягой к спиртному / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский поп-певец Melovin (настоящее имя ‒ Константин Бочаров) признался, что какое-то время он страдал от серьезной алкогольной зависимости. Об этом артист рассказал в интервью Алексею Суханову.

Как говорит артист, из-за лишнего веса Melovin хотел сделать операцию и удалить комки Биша из щек. Перед хирургическим вмешательством певец сдал анализ крови и результаты шокировали его.

"Я заболел. Я узнал все случайно. Я начал страдать от избыточного веса. Я не понимал, что именно происходит, потому что алкоголь, алкоголем, – я не заедал большим количеством пищи. И вообще я не страдал какими-то пищевыми нездоровыми привычками. У меня более или менее был рацион нормальный. Да, я что-то себе позволял, но я просто пухнул. Я пошел в клинику сделать анализ крови. Я хотел удалить себе, глупый, комки Биша, жировые", — говорит артист.

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По словам Melovin, его лечащий врач посоветовал провести дополнительные исследования печени и отметил, что у того может быть подозрение на сахарный диабет. И оно потвердилось.

"Меня это ввело в отчаяние еще больше. Узнать в 26 лет, что у тебя сахарный диабет и гепатоз печени, который уже сейчас может перерасти в цирроз, в необратимый процесс не лучше всего, что ты можешь услышать в 26 лет. Меня это выбило из колеи, я продолжил употреблять алкоголь", — рассказал артист.

Впрочем, так продолжалось до момента, пока у Melovin мощно не испортилось самочувствие. Как признался исполнитель, у него полностью онемели конечности.

После этого, говорит артист, он вплотную занялся здоровьем, прошел полное обследование и уже 10 месяцев как пребывает в статусе трезвенника.

Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин сделал каминг-аут бисексуалом на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Напомним, в 2021 году Melovin публично на музыкальном фестивале Atlas Weekend совершил каминг-аут - и поцеловал на сцене парня из своего кордебалета.

После чего часть аудитории певца отписалась от него и не поддержала его сексуальные предпочтения. Но было много и тех, кто поддержал исполнителя.

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