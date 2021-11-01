MELOVIN нецензурно высказался в прямом эфире "Танців з зірками" и страстно поцеловал партнершу

"Запикать не удалось" / скриншот "Танці з зірками"

31 октября, состоялся девятый эфир шоу "Танці з зірками 2021". На этой неделе MELOVIN и Елизавета Русина, и Александра Зарецкая и Юрий Мешков набрали меньше всего голосов телезрителей, поэтому танцевали "танец за жизнь". Судьи оставили на проекте Александру Зарецкую и Юрия Мешкова. Таким образом шоу покинули MELOVIN и Елизавета Русина.

В прощальной речи исполнитель не сдерживал эмоций и нецензурно выразился. Артист благодарил партнершу и расхвалил ее, использовав брань.

"Я избавился от очень многих страхов здесь. Я избавился от социофобии, дрожи, когда ты понимаешь, что твоя партнерша очень сильно волнуется, но ты говоришь: "Ты ох**нная". Запикать не удалось, и это мне очень нравится, потому что это шоу о честности, мотивации и о том, кем можно стать за девять эфиров "Танцев со звездами", – поделился звезда.

Читайте также"Сложно устоять": Яма раскрыл неожиданный талант Melovin на "Танцах"Присутствовавшие в зале были ошарашены, но и на этом MELOVIN не остановился - дав волю чувствам, он страстно поцеловал Лизу.

MELOVIN целует свою партнершу / скриншот "Танці з зірками"

Ранее мы рассказывали, что конфликт между хореографом Илоной Гвоздевой и певцом Melovin, который начался еще в 5 выпуске Танців з зірками 2021, до сих пор не решен. Украинская танцовщица прокомментировала конфликтную ситуацию, возникшую между ними и хейт в ее сторону.

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