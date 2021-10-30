Скандал Гвоздевой и Melovin на "Танцях з зірками" не утихает: хореограф сделала еще одно заявление

Хореограф и певец уже обменивались "любезностьями" / коллаж Главред

Конфликт между хореографом Илоной Гвоздевой и певцом Melovin, который начался еще в 5 выпуске Танців з зірками 2021, до сих пор не решен.

Украинская танцовщица прокомментировала конфликтную ситуацию, возникшую между ними и хейт в ее сторону.

"Честность сейчас не в моде. Хочешь всем нравиться – молчи и улыбайся. Я не вижу дальше смысла что-либо комментировать в отношении этой пары. Я все сказала на паркете в нашем танце. Судя по всему, кроме скандалов и выяснений, этой паре на проекте "Танці з зірками" нечем больше заниматься и самовыражаться", – рассказала Илона в комментарии "Сегодня".

Читайте такжеMelovin жестко ответил на обвинения Гвоздевой на Танцах со звездамиПо словам хореографа, проект – это непростой период в жизни каждой пары. Ведь совсем не просто каждую неделю изучать новый танец и бороться за участие – все это, без сомнений, сказывается на эмоциональном состоянии артистов.

"Но нужно иметь внутренний стержень и опыт, чтоб уметь избежать конфликта со своей звездой и настроить на победу. Это очень сложно, очень", - поделилась Гвоздева.

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Скандал Гвоздевой и Melovin

В 5 выпуске Танцев со звездами 2021 Илона Гвоздева выступила в качестве звездного судьи. Тогда она раскритиковала пару Melovin и Елизаветы Русиной. Гвоздева высказала мнение о том, что их пара никогда не получает высокие баллы от судей из-за слабости и узконаправленности Русиной, как танцовщицы.

После этого последовали три недели препирательств между артистами в социальных сетях. Танец Гвоздевой с Melovin и Русиной в 8 выпуске должен был закрыть это противостояние.

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