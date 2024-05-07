Меладзе вышел на сцену с любимой женщиной

Певица Альбина Джанабаева неожиданно появилась на сцене.

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Валерий Меладзе спел дуэтом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Жена российского певца Валерия Меладзе, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, певица Альбина Джанабаева неожиданно появилась на сцене во время концерта своего мужа.

По данным пропагандистских СМИ, Меладзе выступал с концертом в Майами, США. Во время песни "Притяжения больше нет", к нему присоединилась его супруга Альбина Джанабаева.

РосСМИ также омтечают, что "по иронии", на заднем фоне транслировался клип Веры Брежневой, которая не поддержала военное вторжение России в Украину.

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Меладзе спел дуэтом / Скриншот 7dn.ru

Кто такой Валерий Меладзе? Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

Альбина Джанабаева - последние новости по теме

Отметим, бывшая жена Валерия Меладзе Ирина рассказала, что, будучи в браке с Меладзе, она пыталась убедить его в корыстности намерений Джанабаевой, а также искала разговора с соперницей, которая на очную ставку не согласилась.

А также ранее Альбина Джанабаева поделилась новым селфи, на котором не похожа на себя. На опубликованном изображении она выглядит бледной и уставшей.

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