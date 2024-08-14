Мечта сбылась: что подарил муж Екатерине Бужинской на 45-летие

Украинская певица Екатерина Бужинская отметила своей 13 августа 45-летие и поделилась своей радостью с поклонниками.
Как сообщила артистка в проекте "ЖВЛ представляет", в этом году она отпраздновала юбилей в Средиземноморье, о чем мечтала и муж воплотил ее пожелание в жизнь - подарил путевку на круизный лайнер.
"Я мечтала о путешествии. Мы решили, что подарок на юбилей – это будет круиз, где сейчас я нахожусь. Уже через два дня я возвращаюсь в Украину и к работе", — поделилась Екатерина.
Отметим, прошлый год для певицы был очень насыщенным, она выпустила немало новых песен, а также вместе с певцом Михаилом Грицканом дала 250 благотворительных концертов и собрала четыре миллиона гривен для ВСУ.
Кто такая Екатерина Бужинская?
Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.
Екатерина Бужинская - последние новости по теме
Отметим, недавно Екатерина Бужинская получила награду "За содействие войску" от тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного.
А также ранее Екатерина Бужинская поделилась, как выглядела в 14 лет, когда только стала студенткой Черновицкого училища искусств и культуры имени С. Воробкевича. Артистка показал себя конечно же на сцене.
Вас может заинтересовать:
- "Не может человек": известный артист рассказал вернется ли Дзидзьо
- "Это месть": Пугачева и Галкин "развели" путинистку Долину на 180 млн рублей - росСМИ
- "Будто умер": поклонники не узнали мужа умершей Анастасии Заворотнюк
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред