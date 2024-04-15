Екатерина Бужинская показала редкое фото с 17-летней дочерью, которая с ней не живет

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская крайне редко показывает снимки своей старшей дочери Елены, которой уже 17 лет. Чаще всего артистка публикует фото своих младших близнецов.
На своей странице в соцсетях Бужинская сделала исключение и порадовала поклонников фотографией с Еленой.
Екатерина с дочерью посетила кафе и устроила уютный фотосет, отметим певица и ее дочь выглядели радостными и счастливыми. Трудно не заметить, какой взрослой стала Елена.
Добавим, Елена не живет вместе с матерью, а находится в Германии, где учится. А сама Екатерина вместе с мужем и близнецами, на данное время, проживает в Болгарии, хотя часто дает концерты в Украине и помогает ВСУ.
Кто такая Екатерина Бужинская?
Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.
Екатерина Бужинская - последние новости по теме
Отметим, недавно Екатерина Бужинская получила награду "За содействие войску" от тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного.
А также ранее Екатерина Бужинская поделилась, как выглядела в 14 лет, когда только стала студенткой Черновицкого училища искусств и культуры имени С. Воробкевича. Артистка показал себя конечно же на сцене.
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