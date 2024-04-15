Екатерина Бужинская показала редкое фото с 17-летней дочерью, которая с ней не живет

Екатерина Бужинская встретилась с дочерью, которая живет в Германии и показала общее селфи.

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Екатерина Бужинская показала фото с дочерью/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska/

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская крайне редко показывает снимки своей старшей дочери Елены, которой уже 17 лет. Чаще всего артистка публикует фото своих младших близнецов.

На своей странице в соцсетях Бужинская сделала исключение и порадовала поклонников фотографией с Еленой.

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Екатерина с дочерью посетила кафе и устроила уютный фотосет, отметим певица и ее дочь выглядели радостными и счастливыми. Трудно не заметить, какой взрослой стала Елена.

Екатерина Бужинская встретилась с дочерью Еленой / фото: скрин instagram.com/buzhynska/

Добавим, Елена не живет вместе с матерью, а находится в Германии, где учится. А сама Екатерина вместе с мужем и близнецами, на данное время, проживает в Болгарии, хотя часто дает концерты в Украине и помогает ВСУ.

Кто такая Екатерина Бужинская? Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

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Отметим, недавно Екатерина Бужинская получила награду "За содействие войску" от тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного.

А также ранее Екатерина Бужинская поделилась, как выглядела в 14 лет, когда только стала студенткой Черновицкого училища искусств и культуры имени С. Воробкевича. Артистка показал себя конечно же на сцене.

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