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Как Екатерина Бужинская выглядела 30 лет назад: певица показала фото

Андрей Ганчук
25 января 2024, 19:56
Одни подписчики Кати Бужинской написали, что она совсем не изменилась, а другие считают, что женщина, как хорошее вино, с годами выглядит только лучше.
Катя Бужинская
Катя Бужинская показала свое фото в 15 лет / Коллаж: Главред, фото: Instagram К. Бужинской

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская показала, как она выглядела 30 лет назад. Поклонники певицы отметили, что Бужинская почти не изменилась и стала только лучше.

В своем Instagram певица показала фотографию, где ей 15 лет. Фото сделано после победы на одном из музыкальных фестивалей. Юная Бужинская держит диплом и улыбается. Вокруг зрители, которые аплодируют и радуются ее победе.

"Архивчик в ленту. Мне 15 и мои творческие победы на вокальных конкурсах (гран-при международного фестиваля "Веселад")", - отметила Бужинская.

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Бужинская
Фото Бужинской 30-летней давности / Instagram К. Бужинской

Подписчики Екатерины Бужинской написали, что за 30 лет она почти не изменилась. А другие акцентировали внимание на том, что исполнительница с годами становится только лучше.

Ранее Катя Бужинская получила награду от Залужного. За личный вклад в оказание помощи ей дали награду "За содействие войску"

Также Катя Бужинская показала редкое фото взрослой дочери. Девушка похожа на маму.

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Екатерина Бужинская новости шоу бизнеса
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