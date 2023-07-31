'Высокое вознаграждение': Катя Бужинская получила награду от Залужного

Главнокомандующий ВСУ вручил награду украинской артистке Екатерине Бужинской.

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Залужный наградил Екатерину Бужинскую / коллаж: Главред, фото: instagram/ buzhynska, Facebook

Украинская артистка Екатерина Бужинская получила награду "За содействие войску" от главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного.

Артистка на своей странице в Instagram поделилась с подписчикам наградой, которую ей присвоили "За значительный личный вклад в оказании всесторонней помощи подразделениям ВСУ, активную волонтерскую деятельность в условиях военного положения".

"Сердечно благодарна за высокое отличие, продолжаю службу на культурном фронте! Вместе к победе! Слава Украине! Героям слава!",- написала Бужинская.

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Бужинская получила награду от Залужного / скриншот: instagram / buzhynska

Напомним, что Зеленский неожиданно вручил подарки Залужному и Сырскому к дням рождения. Генерала Залужного глава государства наградил именным огнестрельным оружием, а генерал-полковнику Сырскому подарил картину.

Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехам. Там он поздравил бойцов с Днем морской пехоты и вручил им награды. Также Зеленский опубликовал фото награждения украинских военнослужащих.

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