'Высокое вознаграждение': Катя Бужинская получила награду от Залужного

Украинская артистка Екатерина Бужинская получила награду "За содействие войску" от главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного.
Артистка на своей странице в Instagram поделилась с подписчикам наградой, которую ей присвоили "За значительный личный вклад в оказании всесторонней помощи подразделениям ВСУ, активную волонтерскую деятельность в условиях военного положения".
"Сердечно благодарна за высокое отличие, продолжаю службу на культурном фронте! Вместе к победе! Слава Украине! Героям слава!",- написала Бужинская.
Напомним, что Зеленский неожиданно вручил подарки Залужному и Сырскому к дням рождения. Генерала Залужного глава государства наградил именным огнестрельным оружием, а генерал-полковнику Сырскому подарил картину.
Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехам. Там он поздравил бойцов с Днем морской пехоты и вручил им награды. Также Зеленский опубликовал фото награждения украинских военнослужащих.
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