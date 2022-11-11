Маша Ефросинина назвала опальную звезду, которая задонатила на благотворительность больше всего

Маша Ефросинина рассказала, кто из знаменитостей донатил в Фонд Маша больше всех / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая, общественная деятельница и волонтерка Маша Ефросинина до начала полномашстабного вторения РФ в Украину создала "Фонд Маша", который, вместе с просветительской деятельностью, занимался помощью жертвам, пострадавшим от какого-либо насилия.

Когда в страну пришла война, благотворительная организация перепрофилировалась на нужды ВСУ и простых украинцев, и работает над сохранением их физического и ментального здоровья.

Фонд живет за счет благотворительных пожертвований. В интервью для Insider.ua Ефросинина призналась, чей донат за время войны больше остальных поразил ее размером.

Маша рассказала, что в начале марта ее фонд смог начать массовые закупки гуманитарной помощи благодаря одной известной персоне, отношение к которой сейчас очень неоднозначное.

"Из тех, кто сильно поразил – Светлана Лобода. Как только в марте я анонсировала, что наш фонд перепрофилируется на помощь пострадавшим от войны женщинам и детям, она сразу перечислила пятьдесят тысяч евро и ничего мне не сказала. Мне директор фонда звонит и говорит: "Маша, здесь от Светланы Лободы пришла большая сумма". По тому курсу это было полтора миллиона, кажется. Это для нас было огромное подспорье, чтобы начать большие закупки гуманитарки", - вспоминает волонтерка.

Светлана Лобода на протяжении последнего десятилетия строила карьеру в РФ. Кроме того у певицы ушел целый месяц на то, чтобы начать называть войну войной. Ефросинина, в отличие от многих медийных персон, воздерживается от критики Лободы, и благодарна ей за молчаливую поддержку.

Ранее легендарный украинский режиссер клипов и продюсер Алан Бадоев жестко отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили к пресловутому "Дню народного единства" в стране-агрессоре, России.

Катя Осадчая в свою очередь поделилась размышлениями о том, как война меняет украинцев - как точно подметила ведущая, "мы первая нация, переживающая ужас войны в прямом эфире".

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